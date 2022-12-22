الهجرة إلى فرنسا.. خطط لترحيل المهاجرين غير القانونيين سريعا

2022/12/22 | 09:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت حكومة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن خطط جديدة للتصدي للهجرة غير الشرعية من خلال مجموعة واسعة من الإجراءات بما في ذلك تسريع عمليات التعامل مع طلبات اللجوء، وفقا لما ذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية.

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