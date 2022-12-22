شاهد بالفيديو.. الأزمة العراقية .. حكم جديد يحتاج لحاكم رشيد

2022/12/22 | 09:45 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: IaUGV87VOzY

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