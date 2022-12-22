الأمم المتحدة: نريد سلاما يستند إلى القانون الدولي في أوكرانيا

2022/12/22 | 09:48 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الخميس، بأن الأمم المتحدة تريد سلاما يستند إلى القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة في أوكرانيا.جاء ذلك في معرض رده على سؤال ما إذا كان الأمين العام يعتبر حزمة المساعدات العسكرية الجديدة والتي تشمل نظام الدفاع الجوي من نوع “باتريوت”، دفاعا […]

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