أسعار النفط ترتفع لليوم الرابع على التوالي

2022/12/22 | 09:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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ارتفعت أسعار النفط لليوم الرابع على التوالي، اليوم الخميس، مع تزايد شح مخزونات الخام الأمريكي وزيت التدفئة ووقود الطائرات في الوقت الذي تشهد الولايات المتحدة شتاء قوي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 44 سنتا أو 0.54 بالمئة إلى 82.64 دولار في الساعة 04:22 بتوقيت جرينتش لتواصل مكاسبها بنحو 2.7 بالمئة عن الجلسة السابقة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 49 سنتًا أو 0.63٪ إلى 78.78 دولارًا للبرميل.

وقفز كلا العقدين القياسيين أمس الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات حكومية انخفاض مخزونات الخام الأمريكية، مسجلة انخفاضًا قدره 5.89 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 16 ديسمبر / كانون الأول، كما تراجعت مخزونات نواتج التقطير، والتي تشمل زيت التدفئة ووقود الطائرات.

ويأتي انخفاض المخزونات في الوقت الذي من المتوقع أن يرتفع فيه الطلب على زيت التدفئة مع عاصفة شتوية قوية تضرب الولايات المتحدة.

من المتوقع أيضًا أن يرتفع استهلاك وقود الطائرات مع ازدهار ما بعد COVID في السفر لموسم عطلة نهاية العام في الصين.

ومع ذلك، فإن مخاوف الطلب الناشئة عن زيادة فيروس كورونا في الصين والمخاوف من ركود عالمي قد تبقي العقود الآجلة للنفط تحت السيطرة.

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