متنبئ جوي: سيول وصواعق وتحذيرات من موجة أمطار تضرب العراق

2022/12/22 | 09:49 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيول وصواعق وتحذيرات من السفر..آخر تحديثات موجة الأمطار التي تضرب العراق.

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