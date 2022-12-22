"تحت تهديد السلاح".. القبض على متهم بسرقة سيارة في بغداد

2022/12/22 | 09:51 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت مديرية مكافحة الإجرام، اليوم الخميس، القاء القبض على متهم قام بسرقة عجلة تحت تهديد السلاح وسط العاصمة بغداد.

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