2022/12/22 | 10:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني باشرت وزارة الموارد المائية باستصلاح الأراضي الزراعية في محافظة كركوك باستخدام القنوات المعلقة لتقليل الضائعات المائية وضمان الاستخدام الأمثل للمياه.وذكر بيان لوزارة الموارد تلقاه / المركز الخبري الوطني/:أنه “وبأشراف الهيئة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ‘لتقليل الضائعات المائية’..



الموارد تباشر استصلاح الأراضي الزراعية بكركوك المركز الخبري الوطني.

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