2022/12/22 | 10:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ خاص أكد عضو مجلس النواب معين الكاظمي، اليوم الخميس، ان هناك توجها حقيقيا لإرجاع سعر صرف الدولار إلى السعر الطبيعي 145 الفاً.وقال الكاظمي في تصريح خاص لـ/ المركز الخبري الوطني/، انه”يجب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي يؤكد وجود توجه حقيقي لإرجاع سعر صرف الدولار لوضعه الطبيعي المركز الخبري الوطني.

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