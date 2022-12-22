مركز متخصص: محللين سياسيين روجوا شائعات لنقص خبرتهم

2022/12/22 | 10:19 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل ما يقارب 30 شائعة منذ بداية شهر كانون الاول لغاية اليوم.

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