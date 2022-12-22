القبض على ارهابيين اثنين في اللطيفية جنوبي بغداد

2022/12/22 | 10:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تمكنت مديرية استخبارات وأمن بغداد، اليوم الخميس، من إلقاء القبض على ارهابيين اثنين في منطقة اللطيفية جنوبي العاصمة.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "القت مفارز مديرية استخبارات وامن بغداد التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والامن وبالتنسيق مع الفرقة السابعة عشر القبض على مطلوبين اثنين للقضاء وفق احكام المادة (١/٤)إرهاب، وذلك من خلال تواجدهما في منطقة اللطيفية/ القامشلي"، مبينةً أنه "تم تسليم المتهمين اصوليا الى جهة الطلب".

واضافت أنه "من جهةٍ اخرى وبناءً على معلومات استخبارية عثرت مفارز مديرية استخبارات وامن كركوك وبالتعاون مع الفرقة الخامسة- شرطة اتحادية على كدس العتاد من مخلفات عصابات داعش الارهابية في وادي الكرحة الواقع بقضاء داقوق، يحتوي على صاروخ نمساوي عدد 10 مربوط باسلاك ومعد للتفجير".

واشارت الى أنه "تمكن الجهد الهندسي من معالجتها ميدانيا بدون حادث يذكر".

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