2022/12/22 | 10:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

أعلن مدير الطرق والجسور في محافظة ديالى، هاني العزاوي، اليوم الخميس، عن بدء تنفيذ المرحلة الاولى من مشروع أكبر جسر في العراق.

وقال العزاوي لـ(بغداد اليوم)، إن" الكوادر الهندسية والفنية في دائرته بأعمال المراحل الاولية الخاصة بجسر بحيرة حمرين الكونكريتي ضمن خطط مشاريع وزارة الاعمار والاسكان والمتضمنة حاليا صب الركائز التجريبية للمشروع واعمال التحميل المتعلقة بالركائز وكذلك تم اخذ المسوحات الخاصة بطريق الجسر ومقترباته ".

وأضاف، ان "جسر بحيرة حمرين يعد أحد أطول الجسور في العراق ويبلغ طوله 3 كم وعرض 12م مع اجمالي الطريق سيكون طوله 7400 م ويعتبر انجاز مهم لكل اهالي محافظة ديالى وبالخصوص المناطق المحاذية لحوض بحيرة حمرين".

يذكر أن مشروع جسر حمرين من ضمن المشاريع الاستثمارية لوزارة الاعمار والإسكان لعام 2022 وخصص له اكثر من 60 مليار لإنجازه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البدء بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع أكبر جسر في العراق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البدء بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع أكبر جسر في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).