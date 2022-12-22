العراق يشتري 150 الف طن حنطة أمريكية واسترالية لتعزيز الخزين الوطني

2022/12/22 | 10:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الخميس، عن شراء 150 الف طن من الحنطة الامريكية والاسترالية لتعزيز الخزين الوطني.

وقال مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب حيدر نوري، إن "التجارة أعلنت عن شراء كمية 150 الف طن من الحنطة الامريكية والاسترالية لحساب البطاقة التموينية ولتعزيز الخزين الوطني للحنطة".

وأضاف أن "الشركة تعاقدت مع شركات أمريكية واسترالية لتأمين شراء 100 ألف طن من الحنطة الاسترالية، و50 الف من الحنطة الامريكية ضمن تعاقداتها لتأمين خزين البطاقة التموينية"، وفقا للبيان الذي تلقته (بغداد اليوم).وأشار نوري الى أنه "بناءاً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير التجارة أثير الغريري على ضرورة تأمين هذه المادة الاستراتيجية ومن أجود أنواع الحنطة في العام باشرت الشركة بإجراءاتها بالتعاقد مع مناشيء أمريكية واسترالية لتجهيز المواطنين عبر شبكة الوكلاء المنتشرين في عموم البلاد".

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