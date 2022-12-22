المصرف الصناعي يعلن المباشرة ببيع الدولار لاغراض السفر

2022/12/22 | 10:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن المصرف الصناعي، اليوم الخميس، يعلن المباشرة بتوجيهات البنك المركزي الخاصة ببيع الدولار لأغراض السفر.وقال المصرف في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، انه “بناء على توجيهات البنك المركزي العراقي، تمت المباشرة بإجراءات بيع الدولار لأغراض السفر بما لا يزيد عن 10 آلاف دولار أمريكي لكل زبون تودع في البطاقة الانتمائية الصادرة عن […]

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