العراق يصدر 3.4 ملايين برميل نفط يومياً في كانون الأول

2022/12/22 | 10:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

اعلنت شركة تسويق النفط العراقي "سومو"، اليوم الخميس، أن معدل تصدير النفط اليومي خلال الأسبوع الأول من شهر كانون الأول/ ديسمبر الجاري بلغ أكثر من 3.4 ملايين برميل كمعدل.

وقالت سومو في جدول لها اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، ان "صادرات العراق النفطية اليومية خلال الأسبوع الأول من شهر كانون الأول الجاري بلغ معدل 3.440 مليون برميل.

واضافت ان "معدل الإيرادات النفطية المتأتية من هذه الصادرات في حال بقائها على نفس المعدلات ستكون بحدود 7.89 مليارات دولار"، مشيرة إلى أن "معدل سعر البرميل النفط المباع بلغ معدل 73.943 دولارا".

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