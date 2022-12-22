النزاهة: صفر% نسبة إنجاز مستشفى بكلفة 8 مليارات دينار في البصرة

2022/12/22 | 10:51 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة التحقيقات في محافظة البصرة، اليوم الخميس، تنفيذ (4)عمليَّات ضبطٍ لحالات هدرٍ وإضرارٍ بالمال العام في هيئة الاستثمار ودائرة الصحَّة وجامعة البصرة.وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان: إن “فريق عمل مُديريَّة تحقيق البصرة، الذي انتقل إلى هيئة استثمار … Readmore

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