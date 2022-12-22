النيابة العامة المصرية تحيل الفنانة منى شلبي للمحاكمة الجنائية بتهمة تعاطي المخدرات

2022/12/22 | 10:51 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت النيابة العامة في مصر، اليوم الأربعاء، قرارا بإحالة الممثلة منة شلبي، إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة تعاطي المخدرات.وذكرت صفحة النيابة العامة المصرية في فيسبوك، ان “الدليل في واقعة منة شلبي أقيم بشهادة خمسة شهود، وما توصلت إليه تحريات الشرطة، … Readmore

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