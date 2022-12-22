الضفة الغربية.. مقتل فلسطيني بعد اشتباكات في نابلس

2022/12/22 | 10:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل شاب فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها خلال اشتباكات، فجر الخميس، بين القوات الإسرائيلية ومسلحون فلسطينيين في نابلس شمال الضفة الغربية.

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