2022/12/22 | 10:56 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 22 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم الكاتب او...

ظهرت المقالة المسلة تنشر تقرير لجنة التحقيق الخاصة بشأن مغادرة طلال حاكم الزاملي مطار النجف الدولي أولاً على المسلة.

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