إرتفاع أسعار النفط وبرنت يسجل 82 دولارا للبرميل

2022/12/22 | 10:56 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 22 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: ارتفعت أسعار النفط لليوم الرابع على التوالي، الخميس، 22 كانون الاول،...

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