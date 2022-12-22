المصرف الصناعي يباشر ببيع الدولار بسعر (1465) دينارا لاغراض السفر

2022/12/22 | 10:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن المصرف الصناعي، اليوم الخميس، المباشرة بتوجيهات البنك المركزي الخاصة ببيع الدولار لاغراض السفر.

وقال المصرف في بيان، انه “بناء على توجيهات البنك المركزي العراقي، تمت المباشرة بإجراءات بيع الدولار لأغراض السفر بما لا يزيد عن 10 آلاف دولار أمريكي لكل زبون تودع في البطاقة الانتمائية الصادرة عن المصرف الصناعي بسعر (1465) دينار لكل دولار”.

واضاف انه “بالنسبة للمواطنين الذين يرغبون بالحصول على الدولار للأغراض أعلاه، فعليهم مراجعة فروع المصرف في بغداد والمحافظات لغرض فتح الحساب والحصول على البطاقة وإيداع الدينار العراقي بما يعادل المبلغ بالدولار الذي يرغبون تعبئته في بطاقاتهم”.

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