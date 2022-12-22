فرق الدفاع المدني تخمد حريقاً اندلع بمخزن للإطارات في كركوك

2022/12/22 | 10:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت مديرية الدفاع المدني، اليوم الخميس، باندلاع حريق بمخازن إطارات بكركوك وخمس فرق تدخلت لاخماده.

وذكرت المديرية، في بيان، أن “حادث حريق اندلع في احدى مخازن الاطارات في الحي الصناعي الشمالي الجديد على الحولي( ليلان) شرق كركوك”.

وأضافت أن ” 5 فرق اطفاء شاركت في اخماد الحريق وتمت السيطرة على النيران من جميع الجوانب وعمليات الاخماد والتبريد مستمرة من قبل الدفاع المدني”.

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