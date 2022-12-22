العراق يشتري 150 الف طن من القمح الأمريكي والأُسترالي

2022/12/22 | 11:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

اعلنت وزارة التجارة ، اليوم الخميس، شراء كمية 150 الف طن من القمح الامريكي والاسترالي لحساب البطاقة التموينية ولتعزيز الخزين الوطني من هذا المحصول الغذائي الأساسي.

وقال مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب في الوزارة، حيدر نوري ، في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إن "الشركة تعاقدت مع شركات أمريكية وأخرى استرالية لتأمين شراء 100 ألف طن من الحنطة الاسترالية ، و50 الف من الحنطة الامريكية ضمن تعاقداتها لتأمين خزين البطاقة التموينية".

واشارإلى ان الوزارة مستمرة بتامين توريد كميات اخرى لتأمين خزين وطني من الحنطة ومن مناشيء عالمية لحساب البطاقة التموينية .

وأكد أن "وضع البطاقة مطمئن، مع استمرار تدفق الحنطة المستوردة للبلاد وتجهيز المطاحن بالحصص المقررة من الحنطة بدون توقف لسد الحاجة الفعلية من المادة".

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