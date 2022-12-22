2022/12/22 | 11:43 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت أسعار الذهب اليوم الخميس ارتفاعا مدعومة بضعف الدولار وسط تداولات ضعيفة بسبب موسم العطلة، لكن الأسعار تحركت في نطاق ضيق.وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1818.40 دولار للأوقية (الأونصة).وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اسعار الذهب العالمية تسجل ارتفاعاً مدعموماً بضعف الدولار) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اسعار الذهب العالمية تسجل ارتفاعاً مدعموماً بضعف الدولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).