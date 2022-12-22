زيلينسكي يؤكّد على وقع تصفيق أعضاء الكونغرس الأميركي أنّ أوكرانيا “لن تستلم أبداً”

2022/12/22 | 11:43 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء في خطاب تاريخي ألقاه في الكابيتول أنّ بلاده “لن تستسلم أبداً” للقوات الروسية، مشدّداً على أنّ المساعدة الأميركية لكييف “ليست صدقة” بل “استثمار” في الأمن العالمي.وفي أول رحلة له إلى الخارج منذ بدأ … Readmore

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