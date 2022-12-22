استعراض القوة

2022/12/22 | 11:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت وزارة الدفاع التايوانية الخميس، أن الجيش الصيني أرسل 39 طائرة وثلاث سفن حربية باتجاه تايوان في استعراض للقوة استمر 24 ساعة.

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