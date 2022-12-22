وفد من التيار الصدري يصل ديالى للتعزية بشهداء قريبة البو بالي (صور)

2022/12/22 | 12:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -

وفد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ابراهيم الجابري والسيد حاكم الزاملي يزور قرية البو بالي في محافظة ديالى ، لتقديم التعازي الى ذوي الشهداء من عشيرة الدليم في ديالى ، نتيجة تعرض القرية الى هجوم ارهابي ادى الى استشهاد ٩ وجرح اثنين.

وقال عضو الوفد السيد حاكم الزاملي : ان تكرار الهجمات الارهابية على محافظات ديالى وكركوك جاء نتيجة الاهمال والترهل في القيادات الامنية وعدم المتابعة وغياب الجهد الاستخباري ، وعدم وجود خطط تعبوية استراتيجية لمكافحة الارهاب ، اضافة الى محاولات اعادة الارهابيين الى مناطق ديالى وكركوك والموصل والانبار بسبب عدم وجود التدقيق الامني وتفشي الفساد المالي والاداري ،

اضافة الى افتقار القطعات الامنية الى المعدات والمستلزمات المهمة كالنواظير الليلية والكاميرات الحرارية والاسلحة والمعدات الحديثة.

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