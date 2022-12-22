2022/12/22 | 12:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - السليمانية

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، إلقاء القبض على 5 إرهابيين من أهم المطلوبين للقضاء في السليمانية.

وذكرت الخلية، أنه "في إطار الإجراءات الاستخبارية الخاصة التي تتخذها وكالة الاستخبارات لملاحقة الارهاببين الهاربين ومتابعة تحركاتهم وتزويد الجهات المختصة بمعلومات عن مكان تواجدهم".

واضافت أنه "بعد التنسيق مع جهاز مكافحة الإرهاب في محافظة السليمانية وقيادة العمليات المشتركة تم القبض على خمسة ارهابييين مطلوبين وفق احكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب مؤشرين من بين الأهداف الارهابية المطلوبة لوكالة الاستخبارات".

وأشارت الى أنه "تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم"، وفقا للبيان الذي تلقته (بغداد اليوم).

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وكالة الاستخبارات: القبض على 5 إرهابيين من أهم المطلوبين للقضاء في السليمانية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وكالة الاستخبارات: القبض على 5 إرهابيين من أهم المطلوبين للقضاء في السليمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).