عبر (بغداد اليوم).. عمليات البصرة تعلن وصول قطعات أمنية لتأمين خليجي 25

2022/12/22 | 12:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

أعلنت قيادة عمليات البصرة، اليوم الخميس، عن وصول قطعات أمنية لتأمين خليجي 25.

وقال قائد عمليات البصرة اللواء الركن علي الماجدي لـ(بغداد اليوم)، إن "قطاعات امنية وصلت الى محافظة لبصرة لأسناد القوات الأمنية من أجل تأمين بطولة كأس الخليج المقام في المحافظة".

وأضاف أن "جميع القطاعات الأمنية بكل تصنيفاتها ستصل الى محافظة البصرة يوم 1كانون الثاني"، مؤكدا "أننا لا نسعى لقطع الطرق أثناء البطولة، فنحن لا نريدها أن تكون عبئاً على أبناء المحافظة"

وأشار الماجدي أن "أمن ملاعب شرطة البصرة سيتكفل بحماية مباراة نادي الميناء و نادي الكويت الكويتي ومباراة المنتخب الوطني مع المنتخب الكويتي".

وأكد أن "العراق يسعى من أجل أنجاح بطولة خليج 25".

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