على خلفية الهجمات الأخيرة.. الحكومة تصدر حزمة توجيهات للقوات الأمنية

2022/12/22 | 12:08 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تكررت الهجمات في ديالى وكركوك.

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