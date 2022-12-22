2022/12/22 | 12:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

كشفت مديرية زراعة البصرة، الخميس، عن تحديات تواجه القطاع الـزراعـي أبرزها اللسان الملحي في شط العرب، فيما احصت المساحات الزراعية التي خرجت من الخطة.

وقال مدير زراعة البصرة، هادي حسين في تصريح أوردته الصحيفة الرسمية إن "القطاع الزراعي يتعرض إلى تحديات ومشكلات تعيق نموه وتطوره، منها شح المياه وقلة الأمطار والواردات المائية للمحافظة".

وأضاف حسين، ان "من ضمن التحديات والمشكلات توغل اللسان الملحي في عمود شط العرب الـذي أخرج مساحات كبيرة مـن الأراضـــي الـزراعـيـة جنوب المحافظة، فضلا عن استحواذ الشركات النفطية على مساحات زراعية، ما أدى إلى إخراج 684 ألف دونم من الخطة الزراعية".

وأوضح ان "مديرية زراعـة البصرة أعـدت خطة ستراتيجية وفق دراســة علمية بداية العام، شملت التوسع في المساحات الزراعية وعلى المناطق الصحراوية، والتنوع بـإدخـال محاصيل جديدة، وتبني زراعة محاصيل الحنطة والشعير"، مبيناً أنه "في هذا الموسم تم زرع مساحات كبيرة بقاطعي الزبير وصفوان، عبر استخدام تقنيات الري المحوري والرش الثابت والتنقيط".

وأشار حسين الى ان "الأمور تبشر بخير، وهناك تفاؤل ورغبة حقيقية للمزارعين بتبني الزراعة في المناطق الصحراوية، لما له من مردود اقتصادي للمحافظة والبلد"، مستطرداً بالقول: "وكذلك نسعى إلى إكمال خطتنا الستراتيجية لهذا العام والأعــوام المقبلة والتوسع بالمساحات الزراعية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البصرة تخسر 684 الف دونم من الأراضي الزراعية) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البصرة تخسر 684 الف دونم من الأراضي الزراعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).