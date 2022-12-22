تقرير جديد يُلاحق ترامب.. لم يدفع دولارًا واحدًا كضرائب في 2020 خلال رئاسته!

2022/12/22 | 12:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

كشف تقرير مفصل صدر مساء، يوم الثلاثاء، عن مبلغ الدخل والخصومات والضرائب التي دفعها أو التي تم ردها إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أثناء خدمته في البيت الأبيض.

1500 دولار فقط

وأفاد التقرير بأن ترامب قد أعلن في إقراراته الضريبية الفيدرالية عن دخل سلبي في 2015 و 2016 و 2017 و 2020، وأنه دفع ما مجموعه 1,500 دولار كضرائب دخل عن عامي 2016 و 2017.

وفي إقرارات ضريبة الدخل لعام 2020، لم يدفع ترامب وزوجته ميلانيا أي ضرائب على الدخل الفيدرالية وطالبا باسترداد مبلغ 5.47 مليون دولار، وفقًا لتقرير صادر عن لجنة الضرائب المشتركة.

تم نشر التقرير على الإنترنت بعد فترة وجيزة من تصويت لجنة الطرق والوسائل على إصدار نسخ منقحة من الإقرارات الضريبية الكاملة لدخل ترامب وإتاحتها للنشر العام، بالإضافة إلى تلك الخاصة بثمانية كيانات تجارية ذات صلة للسنوات الضريبية من 2015 إلى 2020.

ومن المتوقع أن يتم الإفراج عن هذه الإقرارات الضريبية الكاملة في الأيام المقبلة.

تقرير منفصل

كشف تقرير منفصل صادر عن لجنة الطرق والوسائل أن مصلحة الضرائب قد بدأت في تدقيق واحد فقط من الإقرارات الضريبية لترامب أثناء عمله كرئيس على الرغم من وجود سياسة داخلية تنص على أن الرؤساء الحاليين يتم تدقيق عائداتهم سنويًا.

يقدم التقرير المكون من 39 صفحة من قبل اللجنة المشتركة لموظفي الضرائب تفصيلاً لأبرز النقاط الضريبية المشتركة بين ترامب وميلانيا خلال فترة وجوده في المنصب، والعامين اللذين ترشح فيهما لأول مرة لمنصب الرئيس.

يحدد التقرير المجالات المختلفة التي اعتقد الموظفون أنها تتطلب مزيدًا من الفحص، مثل توثيق ما يقرب من 506,000 دولار من التبرعات الخيرية التي طالب بها ترامب في عام 2019.

تشمل النقاط البارزة في التقرير ما يلي:

في إقرارهما الضريبي الفيدرالي لعام 2015، أعلن ترامب وزوجته عن دخل سلبي قدره 31.7 مليون دولار، مع دخل خاضع للضريبة بقيمة 0 دولار.



دفع الزوجان ضرائب دخل فدرالية قدرها 641,931 دولارًا.

أسفر إقرار عام 2016 عن دخل سلبي قدره 31.2 مليون دولار، مع صفر دولار من الدخل الخاضع للضريبة.



ودفع آل ترامب 750 دولارًا كضرائب.

أسفر إقرار عام 2017 عن دخل سلبي قدره 12.8 مليون دولار، مع صفر دولار في الدخل الخاضع للضريبة.



دفع الزوجان 750 دولارًا كضرائب.

أسفر إقرار 2018 عن دخل إجمالي قدره 24.4 مليون دولار، مع دخل خاضع للضريبة قدره 22.9 مليون دولار.



دفع آل ترامب 999,466 دولارًا كضرائب على الدخل.

في عام 2019، أعلن آل ترامب عن 4.44 مليون دولار كدخل إجمالي، و 2.97 مليون دولار في الدخل الخاضع للضريبة.



ودفعوا 133,445 دولارًا كضرائب.

أظهر إقرار 2020 دخلاً سلبياً قدره 4.69 مليون دولار، مع صفر دولار من الدخل الخاضع للضريبة.



كانت الضريبة التي دفعها آل ترامب 0 دولارًا وطالبوا باسترداد 5.47 مليون دولار.

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