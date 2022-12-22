قاذفة B-52 الأمريكية.. السلاح الفتاك في الذكرى الـ 50

2022/12/22 | 12:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت عملية" لاين باكر" الثانية مشاركة أكثر من 200 قاذفة أمريكية من طراز B-52 لتُسقط أكثر من 20 ألف طن من القنابل على شمال فيتنام على مدار 12 يومًا في ديسمبر 1972.إليكم نظرة في الانفوغرافيك على أبرز قدرات قاذفة B-52 الأمريكية.

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