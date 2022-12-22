من اهم المطلوبين للقضاء.. وكالة الاستخبارات تعلن القبض على 5 إرهابيين

2022/12/22 | 12:18 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت وكالة الاستخبارات العسكرية، اليوم الخميس، عن الاطاحة بـ 5 إرهابيين من اهم المطلوبين للقضاء في محافظة السليمانية.

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