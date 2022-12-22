إدارة كربلاء تكشف حقيقة إقالة مدرب

2022/12/22 | 12:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت إدارة نادي كربلاء الرياضي،

الخميس، عن حقيقة إقالة مدرب فريقها

الكروي عباس عطية.

وقال رئيس النادي أحمد هدام في

تصريح صحفي إن "إدارة النادي متمسكة

بكادرها التدريبي بقيادة المدرب عباس

عطية ولا نية

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