2022/12/22 | 12:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء عن

تعطيل الدوام الرسمي يوم الأحد المقبل

بمناسبة عيد ميلاد السيد المسيح عليه

السلام.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمانة العامة لمجلس الوزراء تعلن تعطيل الدوام الرسمي الأحد المقبل) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمانة العامة لمجلس الوزراء تعلن تعطيل الدوام الرسمي الأحد المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).