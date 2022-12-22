في البصرة .. صفر% نسبة إنجاز مستشفى كلفته 8 مليارات دينار

2022/12/22 | 12:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة التحقيقات في محافظة

البصرة، اليوم الخميس، تنفيذ

(4)عمليَّات ضبطٍ لحالات هدرٍ وإضرارٍ

بالمال العام في هيئة الاستثمار ودائرة

الصحَّة وجامعة البصرة.

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في

بيان صحف

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