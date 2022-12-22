تزامنا مع خليجي البصرة.. (صفر) إنجاز بمستشفى في البصرة كلف 8 مليارات دينار

2022/12/22 | 12:20 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 22 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: تزامنا مع اقتراب خليجي البصرة، تمكَّنت ملاكات دائرة التحقيقات في هيأة...

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(صفر) إنجاز بمستشفى في البصرة كلف 8 مليارات دينار أولاً على المسلة.

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