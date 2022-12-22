2022/12/22 | 12:20 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 22 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: شهدت أسعار صرف الدولار، الخميس، 22 كانون الاول، 2022، ارتفاعاً في...

ظهرت المقالة ارتفاع اسعار الدولار أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع اسعار الدولار) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع اسعار الدولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).