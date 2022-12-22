وكالة الاستخبارات: القبض على 5 إرهابيين من اهم المطلوبين للقضاء

2022/12/22 | 12:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الداخلية، أن وكالة الاستخبارات القت القبض على 5 إرهابيين من اهم المطلوبين للقضاء.

وذكرت الوازرة في بيان أن “وكالة الاستخبارات وبعد التنسيق مع جهاز مكافحة الإرهاب في محافظة السليمانية وقيادة العمليات المشتركة، القت القبض على خمسة إرهابيين مطلوبين وفق احكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب مؤشرين من بين الأهداف الارهابية المطلوبة لوكالة الاستخبارات”.

وأشارت إلى إن “العملية جاءت في إطار الإجراءات الاستخبارية الخاصة التي تتخذها وكالة الاستخبارات لملاحقة الإرهابيين الهاربين ومتابعة تحركاتهم وتزويد الجهات المختصة بمعلومات عن مكان تواجدهم، حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم”.

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