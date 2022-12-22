القبض على متهم بالإرهاب في ديالى

2022/12/22 | 12:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني، القبض على متهم بالإرهاب في محافظة ديالى.

وذكرت الخلية في بيان أن “الفوج الثاني اللواء الثاني التابع الى فرقة الرد السريع في وزارة الداخلية ومفرزة من استخبارات الفرقة، نفذ عملية القاء القبض على مطلوب وفق احكام المادة ٤ / ارهاب والمادة ٤٠٦ ق ع القتل العمد في قرية ذيابة بناحية ابي صيدا بمحافظة ديالى”.

وبينت أن “العملية تأتي من اجل تعزيز الأمن والاستقرار وملاحقة المطلوبين للقضاء”، مشيرة إلى “القاء القبض عليه وتسليمه الى جهة الطلب اصولياً”.

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