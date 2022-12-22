قمة بغداد الثانية.. ما بين إبعاد العراق عن التأثيرات الإيرانية وفسح المجال أمام الاستثمارات الأجنبية

2022/12/22 | 13:07 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تربع ملف العراق الأمني على هرم أعمال قمة بغداد الثانية بالأردن الثلاثاء الماضي، بمشاركة 12 دولة إلى جانب ممثلين عن الاتحاد الأوروبي ومجموعة العشرين والأمم المتحدة وبغياب الولايات المتحدة.

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