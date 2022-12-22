الفيفا يصدر التصنيف الجديد لمنتخبات العالم بعد نتائج المونديال

2022/12/22 | 13:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتفظ منتخب البرازيل لكرة القدم بصدارة التصنيف العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي (الفيفا)، الخميس، على الرغم من خروجه من الدور ربع النهائي لكأس العالم في قطر.

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