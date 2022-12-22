السوداني يوجه بتخصيص قطع أراض سكنية لصحفيي بغداد

2022/12/22 | 13:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، بتهيئة قطع أراض سكنية للصحفيين من سكنة محافظة بغداد.

وذكرت نقابة الصحفيين العراقيين في بيان أن "السوداني وجه وزارة الإعمار والإسكان والبلديات ووزارة المالية- دائرة عقارات الدولة وأمانة بغداد بتهيئة قطع أراض سكنية للصحفيين من سكنة محافظة بغداد".

وأضافت أنها "تثمن هذا القرار الإنساني من رئيس الوزراء والذي يأتي من منطلق الدعم والرعاية لشريحة الصحفيين في توفير السكن الملائم لهم ولعوائلهم وإيمانا منه بدور الأسرة الصحفية في نقل الصورة المشرقة للعراق أمام الرأي العام".

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