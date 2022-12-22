رئيس الوزراء يوجه بتهيئة قطع أراضي سكنية للصحفيين من سكنة بغداد

2022/12/22 | 13:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بتهيئة قطع أراضي سكنية للصحفيين من سكنة بغداد.

وذكرت نقابة الصحفيين في بيان أن “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجه وزارة الأعمار والإسكان والبلديات ووزارة المالية / دائرة عقارات الدولة وأمانة بغداد تهيئة قطع أراضي سكنية للصحفيين من سكنة محافظة بغداد”.

وبينت أن “نقابة الصحفيين العراقيين تثمن هذا القرار الإنساني من لدن السيد رئيس الوزراء والذي يأتي من منطلق الدعم والرعاية لشريحة الصحفيين في توفير السكن الملائم لهم ولعوائلهم وايمانا منه بدور الأسرة الصحفية في نقل الصورة المشرقة للعراق أمام الرأي العام”.

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