2022/12/22 | 13:44 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 22 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: يفيد تقرير اللجنة التحقيقية الخاصة التي شكلتها وزارة الداخلية بشأن مغادرة...

ظهرت المقالة التحقيق في مغادرة طلال الجابري مطار النجف: الإدارة لم تراقب شركة الغدير الفاشلة في ضبط الأمن والاختراق أولاً على المسلة.

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