راصد جوي: امطار غزيرة وسيول خلال الساعات المقبلة في العراق

2022/12/22 | 13:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حذر الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، اليوم الخميس، من سقوط امطار غزيرة وسيول خلال الساعات المقبلة في مناطق متفرقة من العراق.

وقال الزيادي، لـ (بغداد اليوم)، إنه "هنالك توقعات بسقوط موجة أمطار غزيرة تبدأ دخول البلاد تدريجياً ظهر الغد الجمعة"، متوقعاً أن "تتعمق موجة الامكار مساء الغد الجمعة وتستمر إلى ما بعد ظهر السبت".

وأضاف أنه "يجب الحذر من شدة وغزارة المطر وقد تحدث سيول في بعض المدن خاصهّ جنوب ديالى وبعض الأقسام في واسط وشرقها وشرقي ميسان".

وأشار الى أنه "من المتوقع حدوث أمطار غزيرة في أماكن مختلفة وسط وجنوب البلاد كما تكون العاصمة بغداد مهيئة لفرص سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة لبعض نطاق منها"، مشيراً الى أنه "ستكون المدن الشمالية والغربية أقل تأثيراً".

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