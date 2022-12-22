أسعار صرف الدولار تسجل قفزة كبيرة في اسواق بغداد

2022/12/22 | 13:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

سجلت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، ظهر اليوم الخميس، قفزةً كبيرةً في الاسواق المحلية بالعاصمة بغداد.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن "بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، سجلتا ظهر اليوم 152000 ديناراً مقابل 100 دولار".

وأضاف أن "اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 153250 دينارا لكل 100 دولار، بينما بلغت أسعار الشراء 152250 دينارا لكل 100 دولار".

وفي صباح اليوم، شهدت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، ارتفاعا في الاسواق المحلية بالعاصمة بغداد.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن "بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، سجلتا صباح اليوم 151750 ديناراً مقابل 100 دولار".

وأضاف أن "اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 152250 دينارا لكل 100 دولار، بينما بلغت أسعار الشراء 151250 دينارا لكل 100 دولار".

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