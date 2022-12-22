النزاهة: الحبس لمديرين عامين اسبقين بمصرف الرافدين وشركة التأمين الوطنية

2022/12/22 | 13:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، صدور حكمٍ حضوريٍّ بالحبس بحقِّ المُديرين العامِّين الأسبقين لمصرف الرافدين وشركة التأمين الوطنيَّة؛ لإقدامها عمداً على ارتكاب ما يخالف واجبات وظيفتهما. وذكرت دائرة تحقيقات الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "محكمة جنح الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت حكماً حضورياً بحبس المُدانتين؛ على خلفيَّة قيامهما بارتكاب مُخالفاتٍ في العقد المُبرم بين مصرف الرافدين وإحدى شركات بيع السيَّارات إلى المواطنين بالتقسيط"، مُبيِّنةً "عدم إدراج شرط الكفيل في العقد؛ والاكتفاء بالاعتماد على جهاز يُوضَعُ في داخل السيَّارة يقوم بإطفائها في حالة عدم السداد".وأضافت أنَّ "المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في هذه القضيَّة، وجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة، فحكمت على المُدانتين بالحبس حضورياً لمُدَّة سنةٍ واحدةٍ".

ولفتت إلى أنَّ "محكمة جنح الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت قرار الإدانة وفقاً لأحكام المادة 331 من قانون العقوبات العراقي".

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