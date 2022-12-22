من بينها هدف عربي .. فيفا يرشح 10 أهداف لجائزة الأفضل في مونديال قطر

2022/12/22 | 13:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"

عن قائمة الأهداف المرشحة لجائزة أفضل

هدف في كأس العالم "قطر 2022".

ورشح "فيفا" 10 أهداف لجائزة "هيونداي"

أفضل هدف في كأس العالم 2022، وفتح باب

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