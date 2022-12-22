استشهاد جنديين في هجوم لداعش في كركوك

2022/12/22 | 13:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة الاستخبارات العسكرية في

العراق، الخميس، عن القبض على 5

"إرهابيين" من أهم المطلوبين للقضاء في

محافظة السليمانية، شمالي البلاد،

بينما أفادت مصادر أمنية لوكالة فرانس

برس بمقتل جنديين جراء است

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